فان جال يتحدث عن سبب إشراك يونج كمهاجم ويُصرح: محبط قليلا من الخسارة

كشف لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد سبب إشراك أشلي يونج في مركز المهاجم الصريح أمام توتنام.

توتنام ضرب مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل لاشيء في قمة مثيرة بالجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني شارك أشلي يونج كمهاجم صريح بدلا من ماركوس راشفورد.

وقال فان جال عن سبب إشراك يونج كمهاجم: "أردت إضافة السرعة في الثلث الهجومي للفريق، كذلك لوجود محطة هجومية لم تكن موجودة في الشوط الأول".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "ولذلك رأيت يونج مناسبا للقيام بهذا الدور".

الخسارة

وعن الخسارة الثقيلة قال فان جال: "محبط قليلا، النتيجة سلبية بالطبع ولكن توتنام فريق كبير وقد لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص حتى الهدف الأول لتوتنام".

وأكمل حديثه قائلا: "سوء التفاهم في الدفاع تسبب في الخسارة كما أن تلقي 3 أهداف في 5 دقائق أخرجنا تماما من المباراة. توتنام لم يخلق الكثير من الفرص قبل الهدف الأول وكاد مارسيال أن يسجل لنا أولا".

وعن حظوظ الحصول على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، أتم فان جال حديثه قائلا: "في الدوري الإنجليزي يمكن لأي فريق أن يخسر أي مباراة. مازلنا في سباق التأهل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس رصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي و6 عن الثالث أرسنال. بينما يأتي وست هام في المركز السادس بفارق نقطة عن يونايتد.