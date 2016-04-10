بالفيديو - سقوط بيسيرو مستمر في البرتغال.. بورتو يخسر أمام باكوس فيريرا

(إفي): واصل بورتو مسلسل الترنح في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما سقط خارج الديار أمام باكوس فيريرا بهدف نظيف يوم الأحد في إطار الجولة الـ29 من البطولة.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "دا ماتا ريال" معقل باكوس، أحرز ديوجو جوتا هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بعشر دقائق.

وبهذه النتيجة يتجرع "التنانين" مرارة الهزيمة للمباراة الثانية على التوالي، والسادسة هذا الموسم، بعد الهزيمة التاريخية في الجولة الماضية في عقر دارهم أمام تونديلا متذيل الترتيب بهدف نظيف ليتوقف رصيدهم عند 61 نقطة في المركز الثالث.

ليواصل عروضه السيئة تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تعاقد معه النادي لتحسين نتائج الفريق التي ساءت مع الإسباني جولين لوبيتيجي.

في المقابل، أصبح رصيد باكوس فيريرا 39 نقطة يحتل بها المركز السابع.

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