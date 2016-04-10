أخبار ليبيا اليوم..مسئولون ليبيون: إجلاء العاملين من ثلاثة حقول نفطية

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا على تصريحات مسئولين حول إجلاء العاملين من ثلاثة حقول نفطية فى شرق ليبيا بسبب من داعش، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم شن سلاح الجو الليبى غارات على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابى.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات مسئولين فى قطاعى النفط والأمن بأنه جرى إجلاء العاملين من ثلاثة حقول نفطية فى شرق ليبيا بسبب مخاوف من شن مسلحى تنظيم "داعش" هجمات ولكن الإنتاج لم يتأثر لأن الحقول مغلقة بالفعل.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على شن مسلحي التنظيم هجمات متفرقة على حقول ومرافئ النفط فى ليبيا فى الشهور الأخيرة حيث ألحقوا أضرارًا بالمنشآت ولكن لم يسيطروا عليها.

وعلى عكس سوريا والعراق لم يسيطر مسلحو داعش على حقول النفط قط ولكن يخشى المسئولون أن يحدث ذلك مستقبلاً فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية الحالية.

وقال محمد المنفى المسئول النفطى فى شرق ليبيا إنه تم إخلاء حقل الوفاء بالكامل كما جرى إخلاء حقلى نفط تيبستى والبيضاء جزئيًا بعد أن حذرت قوات الأمن من هجمات محتملة.

وأبلغ مصدر أمنى "رويترز" أن مقاتلين موالين لداعش يحتشدون فى النوفلية وهى بلدة تقع بين معقل جماعات متشددة ليبية فى سرت وميناءى السدر وراس لانوف النفطيين.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى قتل خمسة من حرس المنشآت النفطية فى هجوم يشتبه بأنه من تنفيذ مسلحى تنظيم داعش على حقل البيضاء الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوبى السدر وراس لانوف.

>وهبط إنتاج ليبيا من النفط بشدة فى السنوات الأخيرة بسبب خلافات عمالية وهجمات المتشددين والصراع بين السكان المحليين وفصائل مسلحة.

ويقل إنتاج لبيا من النفط حاليًا عن خمس ما كان عليه قبل انتفاضة عام 2011 التى اطاحت بمعمر القذافى وكان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم حول شن سلاح الجو الليبى غارات على تجمعات لتنظيم داعش الإرهابى فى عدد من محاور القتال بمدينة بنغازى شمال شرقى ليبيا.

وقال مصدر عسكرى الأحد، إن سلاح الجو وجه ضربات مباشرة إلى تجمعات داعش المتحصنة داخل جامعة بنغازى ومصيف النيروز غربى بنغازى.

وأكد أن الطلعات كانت استباقية ونفذت بدقة عالية، واستمرت العمليات حيث قامت المقاتلات بسلسلة من الغارات الجوية بمحيط مصنع الأسمنت بمنطقة الهوارى ومحورى الصابرى وسوق الحوت وسط بنغازى، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات المتحركة التابعة للتنظيم.

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