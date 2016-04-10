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رئيس هيئة الأركان اليمنى يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

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رئيس هيئة الأركان اليمنى يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رئيس هيئة الأركان اليمنى يعلن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربى بقيادة ، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد الاثنين، تمهيدًا لاستئناف محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بعد أيام، وفق ما أعلن مسؤول عسكرى يمني.

وقال اللواء محمد على المقدشي، رئيس هيئة الأركان فى الجيش الموالى للرئيس عبد ربه منصور هادي: "الهدنة دخلت الآن حيّز التنفيذ بالنسبة لقوات الشرعية ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار بناء على توجيهات قيادتنا السياسية والعسكرية ما لم تخترق من قبل الحوثيين وقوات (الرئيس السابق على عبدالله صالح"، مؤكدًا احتفاظ القوات الحكومية بـ "الحق فى الرد" فى حال حصول ذلك.

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مصر 365

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