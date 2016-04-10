وزير الخارجية السعودى: لن تتأخر فى الوساطة بين مصر وقطر ونسعى لتقريب المواقف

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إنه إذا طُلب من السعودية تقديم وساطة بين مصر وقطر لن تتأخر، موضحاً أن هناك تواصل بين مصر وقطر وهناك محاولات لتقريب المواقف بين البلدين، متوقعاً تجاوز هذه الخلافات غير العميقة التى يصفها العديد من المحللين.

وأوضح الجبير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، أن تأخر إعلان القوة العربية المشتركة سببه أموراً قانونية وسياسية، مردفاً: "سوريا فيها مؤسسات ولن تواجه مصير ليبيا بعد سقوط بشار".

وعن لبنان، قال الجبير، إن هناك 400 ألف لبنانى فى السعودية يرسلون أكثر من 5 مليارات لذويهم سنوياً ولا مشكلة مع الشعب اللبنانى، لافتاً إلى أن دعم المؤسسات الإنسانية والخيرة فى لبنان ما زال قائما، ولكن المملكة لن تستمر فى تقديم الدعم العسكرى للبنان بسبب مواقف وعداء حزب الله للسعودية.

- الجبير:أنهينا ترسيم الحدود مع مصر بشكل يرضى الطرفين وكان مطلبًا سعوديًا

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