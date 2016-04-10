حوار بالصوت – سام مرسي لـ في الجول: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. ويحدثونني في ويجان عن ميدو وزكي

يتمنى سام مرسي لاعب وسط ويجان الذي يحمل الجنسية المصرية تبعا لوالده تمثيل الفراعنة خاصة بعد انتقاله إلى فريقه الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

واقترب ويجان من التأهل إلى دوري الدرجة الثانية (شامبيونشيب) بعد تصدره جدول الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة (ليج وان) برصيد 80 نقطة قبل خمس جولات من النهاية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة للدرجة الأعلى ويفرق ويجان 10 نقاط عن المركز الثالث.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع سام مرسي الذي تحدث فيه عن عدد من الأمور الخاصة بحلمه بتمثيل مصر بجانب تجربته مع ويجان وطموحه مع الفريق.

والتالي نص حواره مع وسيم أحمد مقدم برنامج (كشاف النجوم).

- في البداية أهنئك على مستواك الرائع مع ويجان مؤخرا.

شكرا لك، بالفعل أنا حقا استمتع بوقتي مع ويجان.

- أعرف انك تلقيت أكثر من عرض قبل الانضمام لويجان، لماذا فضلت الانتقال إليه في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي؟

طموح النادي فهو يسعى للعودة للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والخطوة الأولى هي التأهل هذا العام لدوري الدرجة الثانية، وأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لتحقيقها لذلك فطموح النادي كان أحد الأسباب الرئيسية للانضمام لويجان.

- عظيم، لكن أخبرني فيما يخص ويجان، هل الجمهور مازال يتذكر ميدو وعمرو زكي؟

نعم داخل النادي مازالوا يتذكرون ميدو وزكي ويخبرونني الكثير من القصص حولهما، هما شخصيتان مختلفتان لكنهما متشابهين فيما قدماه من تجربة ناجحة مع الفريق.

- هل تعتقد أن بإمكانك قيادة ويجان نحو الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى أم أنها خطوى للانضمام لفريق أكبر؟

أرى ويجان يملك الطموح والرغبة في العودة لدوري الدرجة الأولى، بإمكانك أن ترى ذلك في المدير الفني والجهاز خارج الخطوط وأيضا رئيس النادي، أرى الفريق يتطور ويطمح لتحقيق التأهل خلال عامين بلا شك.

- الكثير من مصر يتحدثون عنك، هل ترحب بالانضمام لمنتخب مصر؟

هو طموح كبير أن ألعب لمصر وأسعى للأداء بشكل جيد ربما يشاهدني الجهاز الفني. وأتمنى أن أمثل منتخب مصر في المستقبل القريب.

- هل تتابع منتخب مصر جيدا، وهل تعتقد أن بإمكان الفراعنة التأهل لكأس العالم بروسيا 2018؟

نعم أتابع مباريات كثيرة لمنتخب مصر مع رغبة شديدة والفريق لديه جودة ومواهب رائعة التي تمكنه من التأهل لكأس العالم والذي سيكون شيء رائعا.

- هل زرت مصر من قبل؟

نعم زرتها مرات عديدة، عائلتي من القاهرة وأذهب إلى شرم الشيخ لقضاء الإجازة.

- فيما يتعلق بأورقك المصرية، هل تمتلك جواز سفر مصري؟

لا أملك جواز سفر مصري أو بطاقة رقم قومي، لكن والدي أكد أنه لا توجد مشكلة في استخراجها.