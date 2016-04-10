سامح شكرى لـ"عمرو أديب": جزيرتا "صنافير وتيران" ليستا مصريتين

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه فى عام 1990 صدر قرار جمهورى فى مصر يحدد فيه نقاط الأساس الخاصة بتحديد حدود مصر البحرية، ولم تتضمن هذه النقاط جزيرتى "صنافير وتيران" كجزر مصرية.

وأضاف "شكرى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية اليوم، أن مصر كانت على الجزيرتين السعوديتين لحمايتها من أى اعتداء من قبل إسرائيل عام 1950 بناء على طلب من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود فى ذلك الوقت.

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