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الجبير: موقف السعودية من اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لم يتغير

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الجبير: موقف السعودية من اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لم يتغير الجبير: موقف السعودية من اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لم يتغير
أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، أن تعتبر أى جماعة تدعو للعنف أو تقوم بقتل الأبرياء جماعة إرهابية، وعن اعتبار جماعة الإخوان إرهابية قال: "إذا كان منهم من يقتل الأبرياء فليس هناك شك"، مؤكدًا أن موقف السعودية من اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لم يتغير.

وأضاف الجبير فى تصريحات تليفزيونية أن هناك جماعات تنتمى للإخوان المسلمين تعتبر جماعات إرهابية، وهناك جماعات قد لا يكون لها ارتباط مباشر بالإخوان وتحت مظلتهم.

وأشار الجبير، إلى أن المملكة لا تساوم على عقيدتها ولا على أمنها، موضحًا أن المملكة السعودية لا تريد أن تتوسع على حساب أى دولة ولديها ما يكفى من الأراضى، مردفًا: "الظروف فرضت علينا الدخول فى اليمن لفرض الشرعية".

وذكر الجبير، أن المملكة العربية السعودية واجهت خطرًا على حدودها وجماعات مسلحة، مؤكدًا أن السعودية تدخلت فى اليمن بموجب الاتفاقيات الدولية لفرض الشرعية والحفاظ على النظام.

وأشار الجبير، إلى أن محاولات إيران لتجنيد أبناء الشيعة فى الدول العربية هو الذى أشعل الفتنة فى المنطقة، موضحًا أن التحالف الإسلامى العسكرى يعتمد على التحرك الشامل لمواجهة الإرهاب.

- الجبير: لا علاقة مباشرة بين السعودية وإسرائيل بسبب إعادة الجزر للمملكة
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