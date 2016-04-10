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رغم وفاة والدته.. محافظ سوهاج يشدد على استكمال احتفالات عيد المحافظة القومى

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رغم وفاة والدته.. محافظ سوهاج يشدد على استكمال احتفالات عيد المحافظة القومى رغم وفاة والدته.. محافظ سوهاج يشدد على استكمال احتفالات عيد المحافظة القومى
أكد المهندس كمال شلبى سكرتير عام محافظة سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج شدد على عدم إلغاء أى من مراسم الاحتفال الخاصة بعيد سوهاج القومى، وأن تتم الاحتفالات طبقا لما هو مخطط لها بالرغم من وفاة والدته اليوم، وأن اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج هو من أعطى إشارة البدء لانطلاق المسيرة نيابة عن محافظ الإقليم.

وأشار شلبى أنه منذ قليل انتهت فاعليات الاحتفال باليوم الأول من خلال مسيرة كبيرة بدأت من ميدان الثقافة بوسط مدينة سوهاج شارك فيها كل المراكز والمدن والأحياء والقرى حاملين الشعارات الخاصة بهم، والتى تعبر عن كل مدينة ومركز وحى، وكانت تلك المسيرة تحمل شعار فى حب واستقرت أمام المنصة المعدة بكورنيش النيل الشرقى.

وأوضح شلبى أن هناك دورا بارزا كان للشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة والذين قدموا عروضا فنية إلى جانب العروض التى قدمها طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، وطلاب مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مشاركة كل المديريات بهذه المسيرة.

وأنهى السكرتير العام تصريحاته بأن غدا هناك احتفالات أخرى ولكن بالمركز والمدن من أجل وجود مشاركة أكبر من المواطنين فى الاحتفالات بعيد سوهاج القومى.

بالصور.. سكرتير محافظ سوهاج يقود مسيرة بالكورنيش الشرقى احتفالا بالعيد القومى
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