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صورة في الجول - تعرف على نتائج ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.. مفاجآت إفريقية

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صورة في الجول - تعرف على نتائج ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.. مفاجآت إفريقية صورة في الجول - تعرف على نتائج ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.. مفاجآت إفريقية

لاعب وسط مدافع يملك بنية قوية بالإضافة لسلاح التسديدات البعيدة، والده يحمل الجنسية المصرية لكنه يحمل الجنسية الإنجليزية، غير أنه يمكنه تمثيل منتخب مصر.

من جهته، يفتح الجهاز الفني لمنتخب مصر الباب أمام أي لاعب يحمل الجنسية المصرية للانضمام للفراعنة.

FilGoal.com يقدم لكم برنامجا جديدا وهو (the Scout كشاف النجوم) الذي يهتم بمحترفي مصر في الخارج، النجوم وغير المشهورين.

شاهد الحلقة الأولى التي تتحدث عن كوكا ويوسف مهدي من هنا

أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج the Scout كشاف النجوم والذي يقدمه وسيم أحمد وينشره FilGoal.com تحت خدمة الفيديو بلوج الناجحة في عالم الساحرة المستديرة.

شاهد الحلقة الجديدة من هنا

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