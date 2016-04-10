ننشر النتائج النهائية لانتخابات المحامين بالأقصر

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، فوز المحامي الدوشي شاكر بمنصب نقيب المحامين بالمحافظة لدورة جديدة.

وأسفرت النتيجة النهائية لانتخابات نقابة محامين بالأقصر عن فوز كل من(الدوشي شاكر نقيبا لمحامين الأقصر، وأبو الحسن السعدي نقيبا لمركز الأقصر، وخالد خضري نقيبا لبندر الأقصر، وهاني إدوارد نقيبا لمقعد الدوار بالأقصر، وعبدالناصر الشاطر نقيب محامين أرمنت، وسيد عبدالله نقيب محامين إسنا، ومحمود عيسى نقيبا لمقعد الدوار بإسنا، وقناوى عبدالباقي نقيبا لمقعد الدوار بإسنا، وحسين راجح نقيب شباب محامين الأقصر).

يشار إلى أن عدد أعضاء نقابة المحامين بالمحافظة نحو 2055 محاميا بواقع 838 عضوًا بمركز إسنا، 211 عضوًا بمركز أرمنت، و1006 أعضاء في بندر ومركز الأقصر.

مؤشرات فرز نقابة المحامين الفرعية بالأقصر تؤكد فوز أبو دوح بمقعد النقيب