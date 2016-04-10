اتحاد الكرة لـ في الجول: حتى الآن لا نعلم أين سيقام لقاء الأهلي وإنبي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عدم معرفته حتى اللحظة لملعب مواجهة الأهلي وإنبي في الدوري المصري.

وحدد اتحاد الكرة موعدا استثنائيا للقاء الأهلي وإنبي وهو يوم الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري. (طالع التفاصيل)

وعن ملعب المباراة، قال عامر حسين لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا للأمانة العامة لإقامة المباراة على ملعب برج العرب، ولكن لم يصل إلينا الرد حتى الآن".

وأضاف "حتى الآن لا نعلم أين ستقام المباراة. ولكننا ننتظر رد الأمانة العامة".

وأوضح "في أغلب الأوقات يأتي الرد قبل إقامة المباراة بثلاثة أيام أو أربعة".

وستكون مباراة إنبي أول لقاء للأهلي في الدوري يقام يوم الجمعة منذ مواجهة إنبي أيضا يوم الجمعة 24 مايو 2013، وانتهى بخسارة قاسية للفريق البترولي بنتيجة 5/1.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أنه تمت الحصول على موافقة الجهات الأمنية على إقامة اللقاء بهذا الموعد.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 50 نقطة من 22 مباراة. بينما يأتي إنبي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

ويلعب الأهلي أمام يانج أفريكانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا 1-1 عقب مواجهة إنبي.

بينما يستضيف إنبي فريق مونانا الجابوني في إياب دور الـ16 الأول من الكونفدرالية بعد الخسارة ذهابا خارج أرضه 2-0.