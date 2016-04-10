أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس مدغشقر يعين وزير الداخلية كرئيس جديد للوزراء

Google+ Print
رئيس مدغشقر يعين وزير الداخلية كرئيس جديد للوزراء رئيس مدغشقر يعين وزير الداخلية كرئيس جديد للوزراء

رئيس مدغشقر

أعلن مسؤول بمكتب رئيس مدغشقر أن الأخير اختار وزير الداخلية كرئيس جديد للوزراء وذلك بعد يومين من إعلان شابته حالة من الارتباك عن استقالة رئيس الوزراء السابق.

وقال مكتب الرئيس يوم الجمعة إن رئيس الوزراء جان رافلوناريفو ومجلس وزرائه استقالا لكن رافلوناريفو نفسه قال إنه لم يتخذ مثل هذه الخطوة.

وبحسب رويترز قال الأمين العام للرئاسة روجر رالالا في بيان يوم الأحد إنه تم اختيار سولوناندراسانا أوليفير ماهافالي كرئيس للوزراء والحكومة.

وتولى رافلوناريفو رئاسة وزراء الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي في يناير كانون الثاني 2015 إثر غضب شعبي نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربي وانتشار البطالة وركود الاقتصاد مما أطاح بالحكومة السابقة لحكومة رافلوناريفو.

لكن جماعة (مابار) المعارضة قدمت طلبا لحجب الثقة عن في يوليو تموز قائلة إنها محبطة حيال بطء المسار نحو التغيير.

وقال رالالا إن الرئيس هري راجاوناريمامبيانينا أراد أن “يمضي قدما” لكنه أقر بأن رافلوناريفو لم يقدم بعد خطاب استقالته.

وتكافح مدغشقر لإعادة البناء منذ انقلاب عام 2009 أخاف المانحين والمستثمرين الأجانب.

واستأنف المانحون إقراض مدغشقر عقب انتخابات ناجحة في عام 2013 أنهت أزمة سياسية وتولى راجاوناريمامبيانينا المنصب في يناير 2014.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان