الجبير:أنهينا ترسيم الحدود مع مصر بشكل يرضى الطرفين وكان مطلبًا سعوديًا

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إن كل بلد يريد ترسيم حدوده مع الآخرين، فمصر مؤخراً قامت بترسيم حدودها مع قبرص، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تسعى لترسيم حدودها مع جيرانها، مثل ما تسعى مصر حول تحديد حدودها مع جيرانها.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه تم اتخاذ القرار حول إنهاء تحديد الحدود، وتم ذلك بشكل يرضى الطرفين، مؤكداً أنه مطلب سعودى منذ سنوات طويلة، وتم التوصل إلى تفاهم واتفاق حول ذلك.

وأشار الجبير، إلى أن السعودية رسمت حدودها مع العراق فى السبعينيات والثمانينيات، ومع قطر فى الثمانينيات والتسعينيات، ومع الإمارات فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ومع عمان فى الماضى القريب، ومع اليمن كذلك، مؤكداً أن ذلك لتكون الأمور واضحة مع الجيران، بشكل يخدم مصالح المملكة وجيرانها.

وذكر الجبير، أن تحديد الحدود جاء فى وقته، وكان هناك تبادل مذكرات منذ عهد الملك فاروق والملك عبد العزيز، وكان هناك تبادل تشاور مذكرات ومراسلات فى العشر سنوات الماضية، وحان الوقت لإيجاد حل لهذه الحدود، وهذا يدل على حرص ورغبة البلدين فى إنهاء هذا الموضوع وهو ما تم، مؤكداً أن الجسر يعتبر خطوة تاريخية يربط آسيا بأفريقيا، والسعودية بمصر، وسيكون له نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة فيما يتعلق بالتواصل بين آسيا وإفريقيا.

وشدد الجبير، على أنه لا علاقة ولا ربط بين الجسر البرى وتعيين الحدود بين البلدين وهو فكرة قديمة.

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