"السيسى صاين أرضه" يغرد فى سماء تويتر.. ونشطاء: كل يوم نزداد بك فخرا

دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "السيسى صاين أرضه"، ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا حول بيع جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية

وشارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، ما جعله يحتل صدارة الترند فى مصر، حيث قالت فخرية محمد: "مصر لا تعتدى على أحد أبدا، مصر تصون الحقوق"، فيما قالت جاسمين: "ده شرفه وعرضه وعقيدته، يبيعها ازاى، مستحيل".

وقال أحمد: "الحمد لله على نعمة السيسى والجيش والشرطة، الحمد لله عندنا رجاله تحمى مصر وشعبها من الخونة"، فيما قال أسامة: "عاوز تقنعنى إن اللى جاب حق المصريين فى ليبيا الفجر، ممكن يضيع حق شعب كامل، انت (.....) أنا ذنبى ايه، مش هتضيع فرحتى بالمشروعات".

وقال شريف: "بيع الأراضى من تخصص مرسى، أما تعمير الأراضى من تخصص السيسى، هناك فرق بين من كان عايز يبيع الأرض، وبين اللى بيعمر الأرض"، وقالت سما: "السيسى صان الأرض ورفع راية مصر والعرب، تسلم لمصرنا ياريسنا، كل يوم ازداد بك فخرا".

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