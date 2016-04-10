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"السيسى صاين أرضه" يغرد فى سماء تويتر.. ونشطاء: كل يوم نزداد بك فخرا

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دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "السيسى صاين أرضه"، ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا حول بيع جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية .

وشارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، ما جعله يحتل صدارة الترند فى ، حيث قالت فخرية محمد: "مصر لا تعتدى على أحد أبدا، مصر تصون الحقوق"، فيما قالت جاسمين: "ده شرفه وعرضه وعقيدته، يبيعها ازاى، مستحيل".

وقال أحمد: "الحمد لله على نعمة السيسى والجيش والشرطة، الحمد لله عندنا رجاله تحمى مصر وشعبها من الخونة"، فيما قال أسامة: "عاوز تقنعنى إن اللى جاب حق المصريين فى ليبيا الفجر، ممكن يضيع حق شعب كامل، انت (.....) أنا ذنبى ايه، مش هتضيع فرحتى بالمشروعات".

وقال شريف: "بيع الأراضى من تخصص مرسى، أما تعمير الأراضى من تخصص السيسى، هناك فرق بين من كان عايز يبيع الأرض، وبين اللى بيعمر الأرض"، وقالت سما: "السيسى صان الأرض ورفع راية مصر والعرب، تسلم لمصرنا ياريسنا، كل يوم ازداد بك فخرا".
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