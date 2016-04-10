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مركز تنسيق روسى: 350 مسلحا من جبهة النصرة وصول لبلدتين بشمال غربى حلب

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مركز تنسيق روسى: 350 مسلحا من جبهة النصرة وصول لبلدتين بشمال غربى حلب مركز تنسيق روسى: 350 مسلحا من جبهة النصرة وصول لبلدتين بشمال غربى حلب
علن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا ، عن وصول ما يزيد عن 350 من مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" إلى بلدتى مخيم حندرات والليرمون شمال غربى حلب خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المركز قوله فى بيان اليومى الأحد، "إن مسلحى التنظيم الذى يواصل حشد قواته فى المنطقة يملكون ناقلتى جند "بى أم بي" و13 عربة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة " .

وأضاف البيان أنه على الرغم من صمود الهدنة فى معظم المحافظات السورية ، إلا أن المركز سجل خلال الفترة المذكورة 5 خروقات لوقف إطلاق النار ، 4 منها فى ريف اللاذقية وخرق واحد فى ريف حماة.

وأشار البيان إلى أن مسلحى جماعة "أحرار الشام" التى تدعى انتماءها إلى المعارضة واصلوا قصفهم لمواقع الجيش الحكومى فى سندران والكرمل وعين القنطرة بريف اللاذقية ، مستخدمين مدافع هاون وأسلحة نارية خفيفة ، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأوضح أنه فى محافظة حماة فقتل مدنى وجرحت امرأة بجروح خطيرة جراء قصف قرية خربة العروس على يد مسلحى "الجيش السورى الحر".

وأكد المركز أن سلاح الجو الروسى لم يستهدف خلال الساعات الـ24 الماضية مواقع لمجموعات مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد آخر ، أفاد البيان بأن المركز الروسى أوصل قرابة 4 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى بلدة الناصرية بريف دمشق، كما أنه وزع 2.5 طن من المواد الغذائية على سكان بلدتى تريدم وريان بريف حلب، بالإضافة إلى تحضير المركز لإرسال قافلة إنسانية إلى محافظة درعا السورية.
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