بالفيديو - بعد تخطي الداخلية.. المصري في ربع نهائي كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات

تأهل النادي المصري للدور ربع النهائي من كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوان بعد فوزه على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق، قبل أن يحرز النادي البورسعيدي الفوز في الوقت الإضافي ويتأهل للدور التالي.

شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي مع سيطرة من النادي المصري، كاد أن يكللها أحمد أيمن منصور بهد من رأسية اصطدمت بالقائم وحولت اتجاهها.

وفي شوط المباراة الثاني، تقدم الداخلية في الدقيقة الـ 49 بهدف لإسلام عبد النعيم حين سدد الكرة في اتجاه المرمى، ليفشل محمد مجدي مدافع لمصري في إخراجها من المرمى وتسكن الشباك.

النادي المصري لم ييفقد الأمل، وفي الدقيقة الـ 70 أدرك ويلسون المدافع الغاني التعادل من ركلة ركنية حولها برأسية في المرمى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ونحتكم للوقت الإضافي.

في الوقت الإضافي، تقدم سعيد مراد بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثالث، من كرة عرضية قابلها برأسه لتصطدم برأس شهاب محمد وتسكن الشباك.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للداخلية في الدقيقة الـ 109 بعد عرقلة أحمد العجوز للاعب الداخلية داخل منطقة الجزاء ونفذها عمرو مرعي، لكن محمد فتحي حارس المصري تصدى لها، ليحافظ على تقدم المصري ويفوز باللقاء.

فوز المصري صعد بهم لدور ربع النهائي من كأس مصر، لأول مرة منذ 7 سنوات، إذ سيلاقي الفائز بين فريقي الإسماعيلي وطلائع الجيش في ربع النهائي.

إذ كانت آخر مرة يتأهل فيها المصري لتلك المرحلة من البطولة في موسم 2008/20009 وخرج حينها في دور الـ 8 من نظيره حرس الحدود.

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