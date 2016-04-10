أرقام في الجول – خمس علامات تحققت لأول مرة بعد فوز الزمالك على بجاية

انتصر الزمالك على مولودية بجاية بهدفين نظيفين في مواجهة الفريقين بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.. ومع فوزه حقق خمس علامات لأول مرة.

وسجل هدفي الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي في الشوط الثاني من عمر المباراة بعد انتهاء شوطها الأول بالتعادل السلبي تحت قيادة أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية بجاية يوم 19 أبريل الجاري في الجزائر.

ويستعرض FilGoal.com 5 علامات تحققت لأول مرة بعد فوز الزمالك.

1) 5 أهداف بشباك نظيفة

لأول مرة في تاريخ الزمالك يحقق الفوز في أول ثلاث مباريات من البطولات الإفريقية بخمسة أهداف نظيفة.

وفاز الزمالك في أول ثلاث مباريات هذا الموسم أمام يونيون دوالا 1-0 و2-0 ذهابا وإيابا في دور الـ32 قبل إسقاط مولودية بجاية 2-0.

الزمالك فاز من قبل في أول ثلاث مباريات في ثلاثة بطولات، أولها كان عام 2001 في بطولة أبطال الكأس وفاز على الهلال 1-0 ذهابا ومثلها في السودان، قبل الفوز على نكانا الزامبي 2-0.

وأيضا في نسخة 2008 نجح الزمالك في الفوز على الجيش الرواندي ذهابا وإيايا في دوري أبطال إفريقيا 2-1 و2-0 قبل الفوز على أفريكا سبور في الدور الثاني 2-0.

وآخر البطولات التي فاز فيها الزمالك بأول ثلاث مباريات كانت في 2014، أنهاها بشباك نظيفة لكنه سجل فيها أربعة أهداف فقط. بالفوز على دوان 2-0 و1-0 ثم كابوسكورب 1-0.

ويتفوق ماكليش على سابقيه أنه أحرز أكبر عدد من الأهداف بشباك نظيفة.

2) العقدة مستمرة

مازال الزمالك يمثل عقدة للفرق الجزائرية عبر التاريخ.. فالأبيض لم يهزم منهم في دوري أبطال إفريقيا منذ 32 عاما.

الزمالك واجه ممثلي الخضر في مختلف البطولات سواء العربية أو الإفريقية في 12 مباراة قبل مواجهة مولودية بجاية.. خسر أثنين فقط.

وفاز الزمالك على الفرق الجزائرية في خمس مباريات وتعادل في مثلهم.

ولعب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ضد الفرق الجزائرية خمس مباريات خسر واحدة فقط كانت هي أول مواجهة في التاريخ تجمع الفريق الأبيض بفريق جزائري وخسر حينها من شبيبة القبائل 3-1 في نصف نهائي بطولة 1984. لكن الزمالك فاز 3-0 في القاهرة.

3) كهربا

سجل كهربا هدفه الإفريقي السادس مع الزمالك ليدخل قائمة تضم حسن شحاتة ومحمد إبراهيم ونصر إبراهيم.

لا يوجد أي لاعب في قائمة الزمالك الحالية سجل في البطولات الإفريقية أكثر من ستة أهداف.

وأحرز كهربا سداسيته في شباك الصفاقسي وأورلاندو والنجم الساحلي (هدفين) ويونيون دوالا قبل هدفه في شباك مولودية بجاية.

4) حازم إمام

صنع حازم إمام أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.. وهو الأول له منذ 22 سبتمبر 2013 في البطولة ذاتها.

وكانت أخر مباراة صنع فيها حازم إمام هدفا في مواجهة ليوبار الكونجولي وفاز الزمالك 4-1 كان حازم قد صنع هدف أحمد جعفر الثالث للزمالك.

5) أحمد حمودي.. 3 أهداف في 93 دقيقة

سجل أحمد حمودي هدفه الإفريقي الثالث مع الزمالك ليعادل –من الجيل الحالي- أيمن حفني ومصطفى فتحي والمعار إبراهيم صلاح.

خلال خمس مباريات فقط سجل ثلاثة أهداف في البطولات الإفريقية منهم مشاركة واحدة كأساسي.. إجمالا لعب 93 دقيقة فقط سجل خلالها ثلاثة أهداف بمعدل هدف كل 31 دقيقة.

وهو أول لاعب في تاريخ الفريق الأبيض يحقق هذا الرقم في البطولات الإفريقية.

وتضم قائمة لاعبي الزمالك الذين سجلوا إفريقيا ثلاثة أهداف أحمد حسن وأحمد رمزي وعلي خليل وأشرف قاسم ومؤمن زكريا ومحمد عبد الواحد ومحمد عبد الله ومحمد حلمي وإسماعيل كوليبالي وطه بصري وطارق مصطفى ووحيد كامل.

وكان حمودي قد سجل هدفين في شباك الصفاقسي التونسي في الموسم الماضي بكأس الكونفدرالية.