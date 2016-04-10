المقاصة: نحن مثل أي نادي في العالم.. بالطبع نريد شيكابالا

"أي نادي في العالم يتمنى ضم شيكابالا".. هكذا بدأ عمرو مصطفى عضو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة حديثه عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك.

FilGoal.com أكد في وقت سابق رغبة الزمالك في الحصول على ثلاثي المقاصة محمود عبد العاطي "دونجا" وعمرو بركات ومحمود وحيد، مع اتفاق بإجراء صفقات تبادلية. (طالع التفاصيل)

وأكد عضو مجلس إدارة المقاصة أن "الصفقات التبادلية مع الأهلي أو الزمالك أمرا مطروحا". (طالع التفاصيل)

وهل يرغب المقاصة في ضم شيكابالا من الزمالك؟ أجاب عمرو مصطفى: "أي نادي في العالم يتمنى شيكابالا، ونحن من ضمن أندية العالم".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم "بالطبع نتمنى وجود شيكابالا معنا في الفريق".

المقاصة بدأ مفاوضات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك حول شيكابالا؟ سؤال جديد أجاب عليه عضو مجلس إدارة المقاصة قائلا: "عندما يقول لنا إيهاب جلال المدير الفني للفريق أنه يحتاج شيكابالا، سنذهب للحديث مع مرتضى منصور".

وأوضح "الصفقات التبادلية أمرا مطروحا ولكن كل شيء سيكون مع نهاية الموسم وتحديد موقفنا من الدوري والكونفدرالية".

وما هي شروط التخلي عن عناصر من فريق المقاصة؟ يُجيب: "رغبة اللاعب وموافقة المدرب والعائد المناسب على النادي سواء ماديا أو كصفقة تبادلية أو غير ذلك".

وأتم "أحمد الشيخ كان من أهم العناصر لدينا الموسم الماضي، وهو الآن في الأهلي".

ويحتل المقاصة المركز السادس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

وفي الكونفدرالية خسر الفريق بهدف قاتل أمام شباب قسنطينة في الجزائر في لقاء ذهاب دور الـ16 الأول من الكونفدرالية.