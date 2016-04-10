الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب أكثر من طن مواد مخدرة قادمة من سوريا

تمكنت قوات حرس الحدود الأردنية، فجر اليوم الأحد ، رغم سوء الأحوال الجوية ، من إحباط محاولة تهريب طن و389 كجم من المواد المخدرة عبر سيارة قادمة من الأراضى السورية إلى المملكة، حسبما أفاد مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مساء اليوم.

وقال المصدر – فى بيان – "لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك مع هذه السيارة داخل الأراضى السورية مما أدى لإعطابها والسيطرة عليها بعد أن لاذ من فيها بالفرار داخل العمق السوري"، مبينا أنه تم ضبط 3991 طربة حشيش بوزن 722 كجم و3 ثلاثة ملايين و592 ألف قرص كبتاجون بوزن 5ر667 كجم (أى ما تبلغ زنته طنا واحدا و389 كيلوجرامات ونصف الكيلو) حيث تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكرى على أن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) لن تتهاون أو تتردد فى التعامل مع أية محاولة للمساس بالأمن الوطنى الأردنى وقبل اقترابها من حدود المملكة.

وكان الجيش الأردنى قتل الجمعة الماضية شخصين أثناء محاولتيهما تهريب 100 ألف قرص مخدرة من نوع كبتاجون من الأراضى السورية إلى المملكة، فيما أحبط فى 22 مارس الماضى محاولة تهريب 3506 كجم من المواد المخدرة وكميات من الذخيرة عبر سيارتين قادمتين من سوريا.

وتشهد الحدود الأردنية السورية المشتركة، التى يبلغ طولها 378 كم ، حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب سلطات الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا، بالإضافة إلى وجود عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى المملكة.

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