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قائد قوات الصاعقة الأسبق: تيران وصنافير سعوديتان..وكذلك كل جزر خليج العقبة

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قائد قوات الصاعقة الأسبق: تيران وصنافير سعوديتان..وكذلك كل جزر خليج العقبة قائد قوات الصاعقة الأسبق: تيران وصنافير سعوديتان..وكذلك كل جزر خليج العقبة

اللواء مصطفى كامل قائد قوات الصاعقة الأسبق – أرشيفية

قال قائد قوات الصاعقة الأسبق اللواء مصطفى كامل، إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وأن الجزر الأربعة الموجودة في خليج العقبة جزر سعودية خالصة.

وأضاف “كامل” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجزيرتين في منطقة استراتيجية مهمة في شمال البحر الأحمر، وأنّ حديث الراحل جمال عبد الناصر، بشأن جزيرة تيران فيه الكثير من الصحة.

وتابع “كامل” أن جزيرة تيران تقع ضمن الحدود الإقليمية المصرية، وأيضاً هذه الجزيرة تقع في المياه الإقليمية ، موضحًا أنّ مضيق تيران هو الممر الوحيد في المنطقة، قائلاً: “مصر تمارس السيادة الكاملة على تيران منذ 65 عامًا’’.

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