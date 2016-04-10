أستاذ عقاقير: الموبايل مصدر للعدوى اعرف إزاى تتجنبها

أكد الدكتور خالد مصيلحى - أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة - قدرة الهواتف الذكية على نقل العدوى بالأنفلونزا ونزلات البرد والنزلات الشعبية، خاصة أن هذه الأمراض تنتقل بسهولة عن طريق إفرازات الأنف والفم والعين، وقد تنتقل من الرذاذ الناتج عن السعال المتواصل.

وأشار مصيلحى إلى أنه مع التطور الرهيب فى تكنولوجيا المحمول، ومع انتشار الأجهزة المعتمدة على اللمس بأصابع اليد والأقرب للفم والأنف والعينين التى تعد منابع انتشار العدوى، أصبح المحمول أهم مصدر لنقل العدوى، فاستخدامه على مدار الـ24 ساعة وأسطح الموبايلات والأجهزة اللوحية مرتع ووسط ملائم لنمو وتكاثر البكتيريا والفيروسات، سواء من أصابع اليد أو من الفم والأنف أثناء التحدث، خاصة أن الشركات المنتجة لهذه الأجهزة تحذر من استخدام أى وسائل كيميائية فى تنظيف شاشاتها، ومع التزام هذه النصيحة تزيد خطورة هذه الأجهزة فى نقل العدوى.

وكشف أستاذ العقاقير أن بعض الدراسات أكدت أن أجهزة المحمول تلامس وجه الإنسان أكثر من 16 مرة ويده أكثر من 200 مرة يوميا، وفى كل مرة تنتقل الميكروبات من المريض إلى شاشة المحمول والدراسات والأبحاث المنشورة أثبتت أن الفيروس يظل حيا على سطح الموبايل لمدة تتراوح بين 2 و8 ساعات، والبكتيريا المقاومة لمعظم المضادات الحيوية تستطيع البقاء حية لمدة تصل 9 أيام، ومن ثم يصبح المحمول ناقل للعدوى لو استخدمه أى شخص غير مريض.

وتابع أستاذ العقاقير: "قارنت دراسة أشرفت عليها بين عدد الميكروبات على سطح الموبايل قبل وبعد تنظيفه وكان الفرق كبيرا جدا، ما يؤكد أن سطح الموبايل وسط مناسب لنمو الميكروبات"، مشيرا إلى أن الدراسات أوصت بإدراج هذه الحقيقة ضمن إرشادات الوقاية من عدوى الأنفلونزا والبكتيريا.

ولفت الدكتور خالد إلى أن الخطوط الإرشادية لمنع العدوى شملت:

>1- عدم الاشتراك فى استخدام المحمول والأجهزة اللوحية الذكية حتى لو كان المشاركون أصحاء، لأن هذه الأجهزة وسط ملائم لانتقال معظم أنواع البكتيريا وفيروسات الجهاز التنفسى.

>2- إبعاد المحمول والأجهزة اللوحية الذكية عن أيادى الأطفال، لأن مناعتهم ما زالت ضعيفة، وقد تستغل البكتيريا والفيروسات هذا الضعف وتصيبهم بأمراض عديدة.

>3- تطهير أيدينا بالجل المطهر أو حتى بالماء والصابون بعد استخدام المحمول أو الأجهزة اللوحية الذكية مباشرة.

>4- عند وجود عدوى أو استخدام المحمول أو الأجهزة اللوحية الذكية يفضل التحدث فيه من بعد باستخدام (hand free set) لتقليل انتقال البكتيريا والفيروسات إلى الموبايل، أو انتقالها من المحمول إلى مستخدمه.

>5- لو اضطررنا لاستخدام المحمول أو الأجهزة اللوحية الذكية أثناء إصابتنا بأى عدوى تنفسية يفضل تغطية سطح الجهاز بغطاء بلاستيكى قبل الاستخدام، وغسل وتطهير هذا الغطاء بعد الاستخدام.

وعند العطس نصح أستاذ العقاقير بوضع المناديل على الفم وعدم الاقتراب من منطقة الوجه للشخص المصاب، وعدم مشاركة المريض فى أدواته وفوطته أو مناديله، مع غسل اليدين بالصابون أو المطهرات بعد مصافحة شخص مصاب.

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