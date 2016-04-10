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روعة ياسين: نعم عملت في نادٍ ليلي من أجل عائلتي

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الإثنين 11-04-2016 17:37

بعد انتهائها من تصوير دورها في المسلسل التاريخي "أحمد بن حنبل" حيث جسدت شخصية حُسن آخر زوجات الإمام والذي كان لها تأثير كبير على حياته.
تقوم الفنانة روعة ياسين بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي "بلا غمد"، وهو مسلسل اجتماعي يتطرق لمشاكل وهموم تلامس المجتمع من إخراج فهد ميري وقالت ياسين لسيدتي نت: "أجسد في العمل شخصية "حَسْنَه" الفتاة التي تعتقد بأنها تمتلك موهبة خاصّة، وتسعى جاهدة للوصول إلى النجومية والشهرة، كما تلجأ للعمل في نادٍ ليلي من أجل كسب المال، والإنفاق على عائلتها، وذلك ما تعدّه مبرراً لتصرفاتها. ياسين أبدت إعجابها بنص المسلسل، و"توازن مساحة الشخصيات، وأهميتها، إلى جانب ارتباطها المنطقي في ما بينها"، كما أعربت عن سعادتها بالعمل ضمن كادره.

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سيدتي