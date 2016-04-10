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باسم ياخور ينضم مجدداً لبقعة ضوء

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الإثنين 11-04-2016 17:40

بعد انقطاعه لفترة عن بقعة ضوء يعود الفنان باسم ياخور لينضم إلى أسرة العمل في الجزء 12 حيث قام بتصوير لوحة حملت عنوان "بقي لهالبحصة" للكاتب ممدوح حمادة الذي جمعه معه عدة أعمال ناجحة، والدور كان بكراكتر خاص من إبداع ياخور الذي تعودنا عليه بصانع كاركاترات متنوعة ومميزة، وسيعود ياخور إلى بيروت ليستكمل تصوير دوره في الجزء الثاني من العراب الذي يستمر بشخصية " قيصر" الذي لعبها في الجزء الأول ولكن وبعد وفاة والده "أبوعليا" يكون لياخور في هذا الجزء كلمة ونفوذ أكبر.

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سيدتي