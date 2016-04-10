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بالصور: كيت وويليام يلعبان الكريكيت مع أطفال الهند

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الأحد 10-04-2016 19:58

نشرت صحيفة الـ daily mail البريطانية صوراً للأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton خلال لعبهما الكريكيت على أرض ملعب Oval Maidan في مدينة مومباي الهندية، بمشاركة العديد من الأطفال ومدرب الكريكيت الشهير Sachin Tendulkar.

ميدلتون بدت طبيعية وعفوية كعادتها الى جانب الأطفال، مرتدية فستاناً هندياً مليئاً بالألوان الحيوية.

أميرة التواضع والإنسانية، كما يعرف عنها، زرعت البسمة والسعادة على وجوه الأطفال، ولعبت معهم ومازحتهم.

وقبل التوجه الى الملعب، اي فور وصولهما الى فندق Taj Mahal Palace، زار الأمير والدوقة النصب التذكاري الخاص بالضحايا الذين سقطوا اثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفندق عام 2008.

يشار الى انه سيقام مساء اليوم إحتفالاً ضخماً على شرف دوق ودوقة كامبريدج، بحضور نخبة من أهم وألمع نجوم بوليوود.

 

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