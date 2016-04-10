محمد خير الجراح يستعين بمرافقة

يستعد النجم السوري محمد خير الجراح لبدء تصوير مشاهده بشخصية " أبو بدر " في الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة " للكاتب سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي و الإشراف العام للمخرج بسام الملا .

وبحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل خاص فإن شخصية " ابو بدر " ستتطور في الجزء الجديد من العمل حيث ستأخذ مساحة أوسع وسيطرأ تطور كبير على حياته يجعله بمكان حيث نرى أبو بدر يسير مع مرافق في الحارة .

ولكن من جهة اخرى ستستمر سيطرة " فوزية " التي تؤدي دورها النجمة السورية شكران مرتجى عليه .

من جهة اخرى يشارك الجراح في المسلسل الأردني "في ميل"، حيث يحل ضيفاً على ثلاث حلقات من الجزء الثالث للعمل الذي يعرض على موقع "يوتيوب"، ويناقش تفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة بدءاً من التعارف، مروراً بمرحلة الخطوبة، وصولاً إلى الحياة الزوجية، والخلافات بين الزوجين، ضمن قالب كوميدي ساخر.

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