أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بيار داغر إلى دراما البيئة الشامية

Google+ Print

الأحد 10-04-2016 21:32

انضم النجم اللبناني بيار داغر إلى أسرة مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق وبحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل خاص و حصري فإن بيار سيؤدي شخصية جنرال فرنسي يستفيد من نزاعات اهل الحارة ويحاول وأد مقاومتهم للاحتلال الفرنسي ويكون قاسياً جداً .

وبهذا ينضم النجم اللبناني إلى زملائه ورد الخال و طوني عيسى و يوسف الخال الذي يخوضون غمار الدراما السورية هذا العام .

من جهة اخرى لن يكون حضور بيار في دمشق مقتصراً على مسلسل " خاتون " فهو يتابع تصوير مشاهده في مسلسل " أحمر " للمخرج جود سعيد ويؤدي بيار في العمل شخصية " أسر " وهو رجل اعمال لبناني على " علاقة بالقاضي خالد الذي يؤدي دوره النجم عباس النوري وسيكون له دور في كشف قصة مقتله التي هي محور أحداث العمل .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي