بيار داغر إلى دراما البيئة الشامية
الأحد 10-04-2016 21:32
انضم النجم اللبناني بيار داغر إلى أسرة مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق وبحسب ما علم " سيدتي نت " بشكل خاص و حصري فإن بيار سيؤدي شخصية جنرال فرنسي يستفيد من نزاعات اهل الحارة ويحاول وأد مقاومتهم للاحتلال الفرنسي ويكون قاسياً جداً .
وبهذا ينضم النجم اللبناني إلى زملائه ورد الخال و طوني عيسى و يوسف الخال الذي يخوضون غمار الدراما السورية هذا العام .
من جهة اخرى لن يكون حضور بيار في دمشق مقتصراً على مسلسل " خاتون " فهو يتابع تصوير مشاهده في مسلسل " أحمر " للمخرج جود سعيد ويؤدي بيار في العمل شخصية " أسر " وهو رجل اعمال لبناني على " علاقة بالقاضي خالد الذي يؤدي دوره النجم عباس النوري وسيكون له دور في كشف قصة مقتله التي هي محور أحداث العمل .
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