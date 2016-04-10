نجوم بوليوود يتألقون على السجادة الحمراء في حفل استقبال أميري كامبريدج

بدأ نجوم بوليوود بالتوافد الى فندق تاج محل بالاس Taj Mahal Palce لاستقبال الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton في حفل عشاء يُقام الليلة على شرف الأميرين في مدينة مومباي.

أول الواصلين ملكة جمال الكون السابقة النجمة أيشواريا راي Aishwarya Rai التي تألقت على السجادة الحمراء حسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك وصل بطل فيلم " Slumdog Millionaire" النجم المتألق أنيل كابور Anil Kapoor الى السجادة الحمراء لاستقبال الدوق والدوقة.

ومن النجمات أيضاً وصلت عليا بهات Alia Bhatt الى فندق تاج محل تاج محل بالاس متألقة بثوبها الذهبي، كذلك وصل لاعب الكريكيت الأسطوري Sachin Tandulkar الى السجادة الحمراء، ترافقه سيدة في اطلالة الساري الهندي يُعتقد انها زوجته.

كما وصل الأمير ويليام وزوجته الى قاعة حفل العشاء في مومباي، حيث أطلت ميدلتون بكامل أناقتها كما اعتدنا عليها، وارتدت فستاناً طويلاً أزرق اللون حمل تصميم Jenny Packham.

وقد نشر الموقع الرسمي لفندق تاج محل بالاس صوراً عبر حسابه الخاص على تويتر تظهر قاعة الاستقبال، مع الزينة وطاولات العشاء والانارة.

أما نجوم بوليوود فنشروا التغريدات عبر تويتر، مظهرين حماسهم الشديد لاستقبال أميري كامبريدج، اللذين انطلقا اليوم في الرحلة التي ستستمر حتى 16 أبريل الحالي.