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بالفيديو - وردة يسجل هدفا رائعا في شباك أوليمبياكوس

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بالفيديو - وردة يسجل هدفا رائعا في شباك أوليمبياكوس بالفيديو - وردة يسجل هدفا رائعا في شباك أوليمبياكوس

سجل عمرو وردة صانع ألعاب بانياتوليكوس هدفا في شباك أوليمبياكوس بالمباراة التي انتهت بخسارة فريقه 5-2 يوم الأحد.

وحل أوليمبياكوس ضيفا على بانياتوليكوس ضمن الجولة 29 من الدوري اليوناني.

وتقدم أوليمبياكوس بخماسية نظيفة حتى الدقيقة 86، قبل أن يسجل وردة هدف فريقه الأول في الدقيقة 88.

وأضاف لويس كابيل هدف بانياتوليكوس الثاني في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد بانياتوليكوس عند 34 نقطة في المركز الـ11 قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، بينما رفع أوليمبياكوس رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، علما بأنه ضمن التتويج باللقب قبل أسابيع.

شاهد هدف وردة الرائع من هنا

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فيديو اليوم السابع

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