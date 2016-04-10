وزير العمل الأردنى: مصر أم الدنيا تجمع شملنا وستظل معقل العلم والفن والأدب

قال الدكتور نضال مرضى القطامين، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن مصر هى أم الدنيا كبيرة العين تجمع الشمل وتكرم الضيف وثغرها باسمًا رغم الجراح وستظل معقل العلم والفن والأدب.

وأضاف وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال أعمال الدورة الـ43 لمؤتمر العمل العربى المنعقد بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نلمس تنسيقا عربيا مكثفا لمواجهة النفايات الفكرية التى تفرزها هجمات الإرهاب، خاصة فى ظل سوق العمل والعمال الذى تأثر فى معظم الدول بسبب التغيرات السياسية، قائلا: "لا استثمار ولا اقتصاد فى غياب الأمن".

وتابع وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية: "اللاجئين إخوتنا نتشارك معهم لقمة العيش كأشقاء عرب"، مطالبًا بالبدء فى برامج للنهوض بالعمالة العربية .

واختتم وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، قائلاً: "ارسل تحية تقدير واحترام للعمال المصريين الذين يمثلون سفراء خير لبلادهم ولجهدهم بالغ الأثر فى الأقطار العربية فتحيا أم الدنيا مصر وتحيا الوطن العربى من المحيط للخليج".