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مستشار خامنئي: إيران تعتبر رحيل الأسد "خطًا أحمر"

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مستشار خامنئي: إيران تعتبر رحيل الأسد "خطًا أحمر" مستشار خامنئي: إيران تعتبر رحيل الأسد "خطًا أحمر"
قال مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إن رحيل الرئيس السورى بشار الأسد "خط أحمر" بالنسبة لطهران.

ونقل التليفزيون الإيرانى عن على أكبر ولايتى قوله إن "إيران تعتقد بضرورة بقاء حكومة بشار الأسد فى السلطة حتى نهاية ولايته الرئاسية".

وأكد ولايتي، أحد أبرز مستشارى المرشد الأعلى آية الله على خامنئى للسياسة الخارجية، إن الشعب السورى وحده هو من يقرر مستقبل بلده ورئيسه.

وأعيد انتخاب الأسد عام 2014 لفترة رئاسية ثانية مدتها سبع سنوات فى انتخابات أجريت داخل المناطق التى تسيطر عليها قواته. ولقيت هذه الانتخابات إدانة واسع النطاق ومقاطعة من جانب المعارضة.
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