أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. نقيب الصحفيين: اليوبيل الماسى للنقابة يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدورها

Google+ Print
بالصور.. نقيب الصحفيين: اليوبيل الماسى للنقابة يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدورها بالصور.. نقيب الصحفيين: اليوبيل الماسى للنقابة يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدورها
قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن اليوبيل الماسى يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدور النقابة والصحافة،مضيفًا أن اليوم يوم من أيام ومن أيام الشعب الذى دافع عن الحريات.

وأضاف قلاش، خلال كلمة له فى حفل اليوبيل الماسى، أن الحفل جاء حتى نحفظ للذاكرة النقابية حقوق الملكية الفكرية، متابعًا "نريد أن نجعله نقطة انطلاق جديدة نحو القادم، وكان إصرار مجلس النقابة عقد المؤتمر العام الخامس تزامنًا مع اليوبيل الماسى لمناقشة قضايا الصحافة والصحفيين وعلاقات العمل والأجور. لا أتحدث عن رؤية نقيب بل أداء مؤسسة".

وتابع قلاش قائلاً: "لا يمكن أن نقايض على استقلال النقابة أو نساوم على حريتها، وستظل النقابة رافعة حريتها، ونتمنى أن يتحقق وعد الإفراج عن الصحفيين من الذين تنطبق عليهم شروط العفو"، مطالبًا بإعمال مواد الدستور فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير.

وأعلن قلاش، عن رفضه لكل محاولات التعطيل أو الالتفاف حول مشروع القانون الموحد، مضيفًا "لا مستقبل لمصر إلا بالديمقراطية، بذلنا جهدًا لإيجاد حقوق حقيقية فى ملف العاطلين من الصحف الحزبية، انتهينا مع بعض الوزارات لإتاحة فرص عمل للعاطلين".

وأوضح قلاش، أن ملف علاقات العمل ما زال يحتاج إلى الجهد وأن المجلس حاول التصدى لإغلاق بعض الصحف، متابعًا "بدأنا مراجعة جداول القيد والمؤهلات، ملف الأجور هو الشغل الشاغر لى، وتلقيت من الرئاسة ما يفيد بتوجيه بدراسته".

وأعلن قلاش، عن وجود انفراجة فى أزمة الإسكان، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وعن إنشاء معهد ومركز للتدريب على أحد أدوار النقابة، وكذلك نادى اجتماعى للصحفيين داخل النقابة.

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(1)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(2)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(3)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(4)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(5)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(6)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(7)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(8)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(9)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(10)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(11)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(12)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(13)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(14)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(16)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(17)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(18)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(19)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(20)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(21)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(22)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(23)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(24)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(25)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(26)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(27)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(28)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(29)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(30)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(31)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(32)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(33)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(34)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(35)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(36)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(37)

احتفالية-نقابة-الصحفيين-باليوبيل-الماسي-لإنشائها‎-(38)


>- وزراء المالية والثقافة والتموين يفتتحون معارض الصحفيين باليوبيل الماسى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"