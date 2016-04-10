بالصور.. نقيب الصحفيين: اليوبيل الماسى للنقابة يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدورها

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن اليوبيل الماسى يقام تحت رعاية الرئيس تقديرًا لدور النقابة والصحافة،مضيفًا أن اليوم يوم من أيام مصر ومن أيام الشعب الذى دافع عن الحريات.

وأضاف قلاش، خلال كلمة له فى حفل اليوبيل الماسى، أن الحفل جاء حتى نحفظ للذاكرة النقابية حقوق الملكية الفكرية، متابعًا "نريد أن نجعله نقطة انطلاق جديدة نحو القادم، وكان إصرار مجلس النقابة عقد المؤتمر العام الخامس تزامنًا مع اليوبيل الماسى لمناقشة قضايا الصحافة والصحفيين وعلاقات العمل والأجور. لا أتحدث عن رؤية نقيب بل أداء مؤسسة".

وتابع قلاش قائلاً: "لا يمكن أن نقايض على استقلال النقابة أو نساوم على حريتها، وستظل النقابة رافعة حريتها، ونتمنى أن يتحقق وعد الإفراج عن الصحفيين من الذين تنطبق عليهم شروط العفو"، مطالبًا بإعمال مواد الدستور فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير.

وأعلن قلاش، عن رفضه لكل محاولات التعطيل أو الالتفاف حول مشروع القانون الموحد، مضيفًا "لا مستقبل لمصر إلا بالديمقراطية، بذلنا جهدًا لإيجاد حقوق حقيقية فى ملف العاطلين من الصحف الحزبية، انتهينا مع بعض الوزارات لإتاحة فرص عمل للعاطلين".

وأوضح قلاش، أن ملف علاقات العمل ما زال يحتاج إلى الجهد وأن المجلس حاول التصدى لإغلاق بعض الصحف، متابعًا "بدأنا مراجعة جداول القيد والمؤهلات، ملف الأجور هو الشغل الشاغر لى، وتلقيت من الرئاسة ما يفيد بتوجيه بدراسته".

وأعلن قلاش، عن وجود انفراجة فى أزمة الإسكان، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال أيام، وعن إنشاء معهد ومركز للتدريب على أحد أدوار النقابة، وكذلك نادى اجتماعى للصحفيين داخل النقابة.

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