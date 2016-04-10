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وكيل النواب: الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الملك سلمان ستعرض على المجلس

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وكيل النواب: الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الملك سلمان ستعرض على المجلس وكيل النواب: الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الملك سلمان ستعرض على المجلس
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حضور الملك سلمان جلسة البرلمان اليوم حدث تاريخى، وهو أول زعيم عربى يلقى كلمة أمام المجلس، مؤكدًا أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان ستعرض على المجلس.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية أن عدم إذاعة خطاب الملك سلمان بمجلس النواب مباشرة "قرار مجلس"، مشيرًا إلى أن إذاعة جلسة الترحيب بالملك سلمان مباشرة تمت بعد عشر دقائق من تسجيلها.


>- وكيل البرلمان: نعرض اتفاقيات مصر والسعودية على اللجان النوعية بعد انتخابها
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مصر 365

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