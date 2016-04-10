إنبي يسقط في فخ مونانا ' الفريق الذي يعرفه جيدا '

أقيمت اليوم عدة لقاءات قوية في دوري الدرجة الثانية المصري، في يوم مصيري لمتصدري المجموعات لتحديد المتأهلين لدورة الترقي والتي تبدأ يوم السبت المقبل.

وشهد اليوم عدة نتائج قوية أكدت بها بعض الفرق سيادتها لمجموعتها على الرغم من شدة المنافسة، والبعض الأخر فشل في مواصلة السير حتى نهاية الموسم.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز نتائج مباريات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الثانية وخصوم دورة الترقي السداسية.

المجموعة الأولى والتانية

أكد فريق النصر للتعدين سيادته للمجموعة بعد الفوز على مضيفه رأس غارب بنتيجة 4-1، بينما تفوق الأولومنيوم على قنا بنتيجة 2-0.

وفي المجموعة الثانية صعد نادي الأسيوطي على حساب نادي المنيا.

ليتأهل النصر للتعدين متصدر المجموعة الأولى لمواجهة الأسيوطي أول المجموعة الثانية في دورة الترقي يوم 16 من شهر أبريل المقبل.

المجموعة الثالثة والرابعة

حسم الترسانة تأهله لدورة الترقي بالفوز بنتيجة 1-0 على ضيفه النصر، ليصبح رصيده 44 نقطة بفارق نقطة عن نادي مصر في المركز الثاني.

وفي المجموعة الرابعة، حسم نادي الشرقية تأهله لدورة الترقي بعد الفوز على مركز شباب أبو صوير بهدف دون رد ليحتل قمة المجموعة برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن دمياط.

ويتواجه كل من الترسانة والشرقية في دورة الترقي يوم 16 من الشهر الجاري.

المجموعة الخامسة والسادسة

تأهل نادي طنطا متصدر المجموعة الخامسة لدوري الترقي بعد حسم المركز الأول على حساب المنصورة بفارق 4 نقاط.

وحسم ألعاب دمنهور تأهله لدورة الترقي بعد الفوز بهدف دون رد على الحمام ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، وسيواجه متصدر المجموعة الخامسة طنطا بدورة الترقي.

وتبدأ دورة الترقي يوم 16 من شهر أبريل على أن يقام لقاء الإياب يوم 21 من نفس الشهر، بينما تقام يوم الأحد 17 أبريل مباراة فاصلة لتحديد الهابط من كل مجموعة.