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تشكيل لجنة تنظيم بيع اللوحات المتميزة للمركبات بالشارقة

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تشكيل لجنة تنظيم بيع اللوحات المتميزة للمركبات بالشارقة تشكيل لجنة تنظيم بيع اللوحات المتميزة للمركبات بالشارقة

أعلن  العميد سيف الزري القائد العام لشرطة  الشارقة  موافقة   المجلس التنفيذي  على مقترح شرطة الشارقة بتشكيل لجنة لتنظيم بيع  اللوحات المتميزة (الفئة الثالثة) للمركبات بنظام المزايدة، مشيرا الى انه سيتم عقد اجتماع  لوضع الأسس لتنظيم بيع اللوحا‬ت ، مطالبا  الجمهور بالمساهمة  في تقديم المقترحات وإبداء الآراء ‬.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره لاستجابة  المجلس التنفيذي واهتمام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد  الشارقة رئيس المجلس التنفيذي  بالمقترح   الذي  رفعته شرطة الشارقة بشأن تنظيم بِيع  لوحات الأرقام المتميزة  وتلبية الطلب المتزايد لدى إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة، مشيرا إلى انه سيعلن عن التفاصيل عقب اجتماع اللجنة المزمع عقده قريبا.
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