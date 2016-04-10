وفاة امرأة أجنبية دهساً في رأس الخيمة

توفيت (ج . أ . ر) ( 69 ) عاماً، من الجنسية التشيكية، إثر حادث دهس وقع في شارع كورنيش القواسم برأس الخيمة، في منطقة عبور المشاة، تحت عجلات مركبة كانت تقودها مواطنة (33) عاماً، وذلك حسب ما صرح به العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة.

وكانت المتسببة بالحادث تقود مركبتها أمام منطقة عبور المشاة على طريق كورنيش القواسم، دون إعطاء أولوية الطريق للمشاة في منطقة عبورهم، مما أدى إلى اصطدامها بالمتوفية وسقوطها تحت عجلات مركبتها، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث وتم نقل المتوفية لأقرب مستشفى، ولكنها فارقت الحياة فوراً، متأثرةً بإصاباتها، فتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والانتباه، مع مراعاة حقوق المشاة عند مناطق عبورهم.