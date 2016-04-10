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بالفيديو - شارك تريزيجيه فحقق أندرلخت فوزا قاتلا

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بالفيديو - شارك تريزيجيه فحقق أندرلخت فوزا قاتلا بالفيديو - شارك تريزيجيه فحقق أندرلخت فوزا قاتلا

شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت في المباراة التي انتصر فيها فريقه بصعوبة على زولت فارجيم 2-1 يوم الأحد.

وحل أندرلخت ضيفا على زولت فارجيم ضمن الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري البلجيكي وتحديد المتأهلين للبطولات الأوروبية.

أصحاب المراكز الـ6 الأولى في الدوري البلجيكي يشاركون معا في مجموعة واحدة تحت مسمى (مجموعة التأهل لدوري الأبطال).

صاحب المركز الأول في المجموعة يتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال. ثاني الترتيب يلعب تصفيات أخرى لدوري الأبطال. والثالث إلى الدوري الأوروبي والرابع إلى تصفيات الدوري الأوروبي.

وفي أولى مباريات أندرلخت واجه كي آر سي جينك وانتصر بهدف، وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

في مباراة زولت فارجيم جلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء حتى شارك في الدقيقة 78 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وسجل ستيفانو أوكاكا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

ورفع أندرلخت رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة برفقة كلوب بروج الذي يحمل الرصيد نفسه من النقاط.


>Okaka GOAL (1:2) Zulte-Waregem vs Anderlecht by hdlivegoals

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فيديو اليوم السابع

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