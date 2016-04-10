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لعلاج المنتكسين.. الهارفونى مع الريبافيرين أو الدكلانزا مع السوفالدى

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لعلاج المنتكسين.. الهارفونى مع الريبافيرين أو الدكلانزا مع السوفالدى لعلاج المنتكسين.. الهارفونى مع الريبافيرين أو الدكلانزا مع السوفالدى
أكد الدكتور جمال عصمت -أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- أن المرضى الذين لم يستجيبوا للسوفالدى أو المنتكسين يمكن علاجهم لمدة 24 أسبوعا باستخدام عقار الهارفونى مع الريبافيرين، أو باستخدام السوفالدى مع الدكلانز.

وقال الدكتور جمال عصمت إن الخطوط الاسترشادية لعلاج مرضى فيروس سى، والتى وضعتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مع 100 خبير كبد فى ، هى الأنسب للمريض المصرى، موضحا أن هناك خطوطا استرشادية أمريكية وأوروبية وخطوطا استرشادية وضعتها منظمة الصحة العالمية لعلاج مرضى فيروس سى، مشيرا إلى أن الدراسات التى أجريت فى مصر تتماشى إلى حد كبير مع الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة العالمية، وأن جميع الخطوط الحالية توصى باستخدام الأدوية الجديدة بدون الإنترفيرون، وتمت مناقشة استخدام الأدوية الحديثة بدون إنترفيرون أو إضافة إنترفيرون، مؤكدا أن البروتوكولات التى لا تستخدم الإنترفيرون أكثر أمانا ومناسبة أكثر لحالات فيروس سى المختلفة، كما أن سعرها أصبح أقل من البروتوكولات التى تستخدم الإنترفيرون.

وأشار إلى أن هناك 4 بروتوكولات متاحة حاليا فى مصر، ويتم تطبيقها فى مراكز العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مثل استخدام السوفالدى مع الاوليسيو، والسوفالدى مع الدكلانزا أو الهارفونى، واستخدام الكيوريفو مع الريبافيرين، موضحا أن كل بروتوكول له مزايا وخصائص تتيح للطبيب اختيار العلاج الأمثل لكل حالة على حدة، والخطوط المصرية توصى بأن تكون فترة العلاج 12 أسبوعا فقط فى مرضى فيروس سى غير المصابين بالتليف، واستخدام الأربع بدائل بدون ريبافيرين أما الذين يعانون من التليف فيمكنهم تناول الأدوية الجديدة باستخدام الريبافيرين لمدة 12 أسبوعا أو بدون الريبافيرين لمدة 24 أسبوعا.

- 7% من مرضى فيروس سى مصابون بنوع جينى مختلف ولا عودة للإنترفيرون

- بالصور.. مؤتمر الكبد: فيروس بى أخطر 10 مرات من"سى" و100 مرة من الإيدز
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