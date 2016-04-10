حيل بسيطة علشان تاكل سندوتشك المفضل من غير ما تتخن

بشوية تغييرات بسيطة هتاكل سندوتشك المفضل من غير ما تتخن، فالكثير منا يفضل نوعيات معينة من السندوتشات الغنية بالدهون والمليئة بالعناصر التى تسبب السمنة، والحرمان منها أمر مؤلم للكثيرين، لذا يمكنك بتعديلات بسيطة تجريها على الساندوتش الاستمتاع به بشكل صحى.

بعض التعديلات على الساندوتش المفضل لك يمكن أن تجعله صحيا، ولكن إذا ما تناولته بطريقته التقليدية فلن تستمتع بفائدة، ولن تنال سوى المزيد من الوزن، هذا ما أكده الدكتور مروان كرم استشارى السمنة والنحافة، ومن أبرز هذه التعديلات:

- يمكنك إذا أردت خبز الكيذر ألا تتناول عدة طبقات منه، يفضل أن تكون طبقة واحدة كالتوست، وفوقها كل المكونات المفضلة لك.

>- الكيذر بدلا من التوست البنى الطرى أفضل كثيرا.

>- لابد من معادلة نسبة الخضراوات داخل الساندوتش أو أكثر قليلا من نسبة البروتين، بمعنى أمام كل شريحة من البروتين ورقة كبيرة من الخس، ووريقات كثيرة من البقدونس أو الشبت أو الكرفس، مع شرائح من الكرنب البنفسجى أو الأخضر الحلو المذاق، مع قطعة من الطماطم

>- يمكنك على الدوام إعداد ساندوتشك من البروتين المشوى وليس المقلى، فهذه الخطوة تقلل بشدة من سعراته ودهونه.

>- استبدل طبقات الخبز الكيذر بطبقتين من البروتين المشوى المفضل لك، على أن تضيف الخضراوات والجبن والطماطم داخل شريحتى البروتين الرفيعتين، ويمكنك اقتسام الشريحة الواحدة إلى اثنتين رفيعتين.

>- الصوص والإضافات السائلة لا تختارها جاهزة، ولا تضيف التى تحتوى على سعرات عالية، فالزبادى والجبن منخفض الدسم، وبعض الصلصة المعدة منزليا كافيين كإضافات سائلة على الساندويتش.

>- بجانب ساندوتشك يمكنك إعداد سلطة خضراء، أو حمص أو زبادى خالى الدسم بالثوم والنعناع.

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