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نائب يطالب بتخصيص25% من أرباح المستشفيات والمدارس الخاصة لصالح الحكومية

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نائب يطالب بتخصيص25% من أرباح المستشفيات والمدارس الخاصة لصالح الحكومية نائب يطالب بتخصيص25% من أرباح المستشفيات والمدارس الخاصة لصالح الحكومية
طالب النائب الدكتور عفيفى كامل، بتخصيص 25% من أرباح المدارس الخاصة للمدارس الحكومية وتخصيص نفس النسبة من أرباح المستشفيات الخاصة للحكومية، كما طالب بعمل تجمعات سكنية بجانب مناطق التعدين لاستخراج المعادن.

وقال النائب، خلال كلمته حول برنامج بالجلسة العامة للبرلمان، إن هذه بعض المقترحات لزيادة موارد الدولة، لافتًا إلى أنه أصيب بالفوبيا بعد أن أعلن رئيس الوزراء فى بيانه أمام المجلس أن 80% من موارد الدولة تذهب للدعم وخدمة الدين والأجور وأن 20% فقط هى المخصصة للتنمية والاستثمارات، وانتقد النائب سوء الخدمات بالمستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن البعض يتعمد تعطيل الأجهزة بتلك المستشفيات لخدمة المستشفيات الخاصة.

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