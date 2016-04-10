بالصور.. بدء عملية فرز الأصوات لانتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

بدأت منذ قليل مقرات نقابة المحامين والمحاكم الجزئية بالبحيرة، عملية فرز صناديق انتخابات نقابة المحامين على مقعدى النقيب ومجلس نقابتى شمال وجنوب البحيرة.

وكانت انتخابات نقابة المحامين قد شهدت إقبالا متزايدا للتصويت خاصة بمقار المحاكم، وكثف أنصار المرشحين الدعاية الانتخابية أمام لجان التصويت وتوزيع البرامج المختلفة للمرشحين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتم التصويت فى الانتخابات لأول مرة وفقا للتقسيم الجديد لاختيار نقيبين للمحامين وأعضاء لمجلس النقابة على مستوى محكمتى شمال وجنوب البحيرة.

من جانبه أكد المستشار عادل رفاعى مدير النيابة الإدارية بالبحيرة رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة شمال البحيرة على استقرار عملية الانتخابات على مدار اليوم، مشيرا إلى أن السماح لمندوبى المرشحين بحضور الفرز تحقيقا لمبدأ الحيدة والشفافية.

وأوضح الرفاعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم فرز اللجان الفرعية بمقار المحاكم الجزئية وتجميع نتائج كافة اللجان تمهيدا لإعلان النتيجة مساء اليوم.

ويتنافس على مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال البحيرة التى تضم 8 مراكز وهى بندر ومركز دمنهور وبندر ومركز كفر الدوار ورشيد وأبو حمص وإدكو والمحمودية 6 محامين أبرزهم عبد المنعم عودة الأمين العام لنقابة المحامين بالبحيرة وأحمد المسيرى ومحمد فوزى.

ويتنافس على مقاعد المحاكم الجزئية أكثر من 20 محامياً أبرزهم رامى الحدينى وحازم نعيم ومحمد العسكرى ووليد مهنا وعلى مقعد الشباب 5 مرشحين، وأبرزهم إسلام البوهى ومحمد الشربينى .

وفى انتخابات نقابة المحامين بجنوب البحيرة والتى تضم 7 مراكز وهى إيتاى البارود وكوم حمادة وأبو المطامير ووادى النطرون وشبراخيت والدلنجات وحوش عيسى.

ويتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين وهم الدكتور عبدالله الشقانى أستاذ القانون الدستورى و أحمد كرم النجار ومنال خضير ومحمود شبيب وعادل بلال وسعد منصور، فيما يتنافس على مقعد الشباب 7 محامين ابرزهم أمير الخرادلى وعبدالهادى أبوزيد.

- فوز "الشهاوى والنحاس" فى انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة