ترسانة بورسعيد تجرى صيانة لـ3 وحدات بحرية بالحوض العائم‎

نجحت ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لهيئة قناة السويس إجراء صيانة لثلاثة وحدات بحرية فى يوم واحد بالحوض العائم بحمول 25 ألف طن.

وقال المصدر المسئول بترسانة بورسعيد البحرية قسم إصلاح السفن أن العاملين بالترسانة حققوا إنجاز غير مسبوق فى القطاع بنزول وصعود 3 وحدات بحرية فى يوم واحد مما يعد نجاحا لمجهود مبذول .

وأضاف المصدر أن الحوض العائم شهد اليوم عملية أنزال تخفيف الحمولة نجده على الحوض العائم وعتاقة ورفع القاطرة طراز مساعد وقاسم سلطان لإجراء إصلاحات للقاطرة وعمره لقاسم سلطان.

وأكد المصدر أن هذه الأعمال جاءت فى إطار الجهود المبذولة من العاملين بترسانة بورسعيد البحرية لأعمال الصيانة للوحدات الخارجية أو التابعة لهيئة قناة السويس.

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