«البحرين» تستضيف أول بطولة خليجية لكرة قدم السيدات

أكدت عضو لجنة كرة قدم السيدات بالاتحاد الآسيوي عضو مجلس اتحاد الكرة، أمل بوشلاخ، أن تنظيم بطولة خليجية تجمع منتخبات السيدات على مستوى الفريق الأول، سيعمل على خلق واقع جديد لنشاط اللعبة بالمنطقة، باعتبارها أول تجمع خليجي يجمع اللاعبات في مسابقة جديدة، نتطلع إلى تطويرها لتشمل بقية المراحل العمرية، التي نعول عليها كثيراً في بناء وتشكيل منتخبات المستقبل.

وأضافت بو شلاخ “ستعمل البطولة الخليجية على تشجيع البعض لممارسة كرة قدم السيدات، التي باتت تحظى بدعم وتأييد كبير في المنطقتين العربية والخليجية”، لافتة إلى أن المشاركة في البطولة المقبلة ستحقق العديد من الفوائد للأجهزة الفنية للمنتخبات خاصة في زيادة معدل الانسجام وفرصة لتنفيذ العديد من الخطط التكتيكية وغيرها من الأمور الفنية، إضافة إلى احتكاك اللاعبات مع بعضهن البعض تعزيزًا للروابط التي تجمع بين الأشقاء الخليجيين من خلال التنافس الشريف على كأس البطولة في نسختها الأولى.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التنسيقي للبطولة، الذي عقد بالعاصمة البحرينية (المنامة) بدعوة من الاتحاد البحرين لكرة القدم، لمناقشة مقترح تنظيم بطولة كأس الخليج للسيدات لكرة القدم على مستوى الفريق الأول، وشاركت في الاجتماع مشاركات عن 5 دول هي الإمارات (أمل بوشلاخ)، البحرين (الشيخة حصة آل خليفة)، الكويت (الشيخة نعيمة الصُباح )، قطر (عبير الكواري) ، سلطنة عمان (عائشة الجابري).

وأقر المجتمعون بعد نقاش واسع تنظيم البطولة في شهر نوفمبر المقبل بالبحرين، إلى جانب تحديد الاجتماع المقبل في سبتمبرالذي تستضيفه دولة الإمارات، للاطلاع على آخر مستجدات الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لانطلاقة البطولة الخليجية للسيدات، واعتماد اللوائح التنظيمية والفنية الخاصة بها.

وذكرت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأن “أبيض السيدات” سيعمل على الاستعداد الجيد للظهور بشكل طيب في المسابقة، وذلك من خلال سلسلة اللقاءات الودية التي سيجرها إبان الفترة التحضيرية، لاسيما بعد تقدمه ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا)، من المركز 73 إلى 70، مما يمنحنا المزيد من الثقة بالنفس حيث نطمح للتقدم أكثر في التصنيف الدولي، بتحقيقنا للنتائج الإيجابية، مضيفة بأن البطولة ستكون خير إعداد لاستحقاقات الأبيض المقبلة.