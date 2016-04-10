الحكمة فى القلب مش العقل بس.. دقات قلبك تحدد طريقة تفكيرك

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا دراسة لعلماء من جامعة واترلو الكندية، بالاشتراك مع باحثى الجامعة الكاثوليكية الأسترالية، حيث أشارت إلى أن القلب يعمل جنبا إلى جنب مع العقل للتفكير بشكل حكيم ومنطقى فى المشاكل المختلفة التى يواجهها الإنسان.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التفكير لا ينحصر فقط على العقل، وإنما القلب له دور مهم فى ذلك، ويتحكم هذا العضو الحيوى فى طريقة تفكيره، وكان ذلك الأمر مثار جدل العلماء طوال العقود الماضية، وهل الإنسان يقوده عقله أم قلبه.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون تنوعا وتباينا كبيرا فى ضربات القلب، وكان هناك اختلاف وتنوع فى الفاصل الزمنى بين ضربات القلب -ولكنها لم تصل للحد المرضى- يتمتعون بقدرة أكبر على التفكير بشكل منطقى وقدرة أكبر على الاستدلال والاستنتاج، كما كان هؤلاء الشخص أكثر حيادية. ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Frontiers in Behavioral Neuroscience"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل".

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