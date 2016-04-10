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كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد قبل لقاء فولفسبورج

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كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد قبل لقاء فولفسبورج كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد قبل لقاء فولفسبورج

(إفي): أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قناعته بأن فريقه ريال مدريد سيعوض خسارته التي مني بها في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين، في لقاء الإياب المرتقب يوم الثلاثاء مؤكدا أن ملعب سانتياجو برنابيو (معقل الملكي) سيشهد لقاء "مثاليا وساحرا".

وفي تصريحات لوسائل إعلام تابعة للنادي المدريدي، قال كريستيانو إن "الفريق يثق (في الفوز) والمدرب يثق والمشجع يعرف أن عليه أن يثق أيضا. يجب أن يكون لقاء الثلاثاء ساحرا".

ووجه اللاعب البرتغالي رسالة إلى مشجعي الملكي قائلا إن "لقاء فولفسبورج سيكون مثاليا وساحرا بفضل دعمكم. اللاعبون سيعطون أقصى ما لديهم للتأهل (لنصف نهائي البطولة). هلا مدريد".

ولتعويض خسارة الذهاب، أشار كريستيانو إلى أن مفتاح ذلك هو وحدة الفريق ومشجعيه، قائلا "كل شيء هام. يجب أن يكون لقاء مثاليا. جميع الأوجه مهمة، نحن بالداخل علينا التركيز في الملعب طيلة الـ90 دقيقة وبالطبع مع دعم المشجعين الأمر سيكون أكثر سهولة".

وأضاف "يجب التحلي بأعصاب باردة في كثير من الأحيان والصبر والمعاناة ولكن يجب أن تكون ليلة مثالية".

وبالنسبة لنجم لريال مدريد، هناك هدف واحد وهو التأهل لنصف نهائي البطولة الأوروبية قائلا "بلوغ نصف النهائي هو الوسيلة الوحيدة حتى يغادر اللاعبون والمشجعون الملعب سعداء. هذا هو الهدف الرئيسي".

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