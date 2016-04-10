بالصور.. ضبط 22 مليون قرص مخدر داخل حاوية بشرق التفريعة فى بورسعيد

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس من ضبط حاوية بداخلها 22 مليون قرص مخدر بشرق التفريعة ببورسعيد.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث الادارة يفيد بقيام ضباط مباحث المحور بالاشتراك مع ضباط موانئ بورسعيد من ضبط الحاوية رقم 5478258ucau ومشمولها عدد 540 من الأدوات الصحية والأدوية على الباخرة planaet قادمة من الهند لميناء شرق التفريعة البحرى ومنها إلى ميناء مصراتة بدولة ليبيا لصالح الشركة الدولية للملاحة ومقرها مدينة مصراتة بدولة ليبيا؛ حيث وردت معلومات اكدتها التحريات أن الباخرة تحمل مواد مخالفة وممنوعة، وقد تم استصدار إذن من النيابة العامة مع تقديم مذكرة للجمارك قيدت برقم 237/2016 إخبارية سرية، وتم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفر عن ضبط 22 مليون قرص من عقار التامول المخدر 225 مم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .

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