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وزير خارجية السعودية: الإخوان تنظيم إرهابى ولم ولن نتعاون معهم

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وزير خارجية السعودية: الإخوان تنظيم إرهابى ولم ولن نتعاون معهم وزير خارجية السعودية: الإخوان تنظيم إرهابى ولم ولن نتعاون معهم
أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن موقف المملكة العربية واضح تجاه تنظيم الإخوان وتعتبره تنظيمًا إرهابيًا وأنها لم تتعاون معه فى السابق.

وأضاف الجبير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، منعقد حاليًا أن المملكة لم يحدث أن تعاونت مع التنظيم الإرهابى، مشددًا على أن الرياض لن تتعامل مع تنظيم الإخوان فى المستقبل.

عادل الجبير لرؤساء تحرير الصحف: تدخلات إيران فى شئون العرب من أهم مشاكلنا

- بالصور..وزير الخارجية السعودى: تيران وصنافير سعودية ودخلتا "كامب ديفيد" بسبب احتلال67 ولن ننسق مع إسرائيل.. الجبير: تدخلات إيران من أهم مشاكل العرب..رئيس تحرير الأهرام: لدى وثائق تثبت سعودية الجزيرتين

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