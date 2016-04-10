وزير خارجية السعودية: الإخوان تنظيم إرهابى ولم ولن نتعاون معهم

أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن موقف المملكة العربية السعودية واضح تجاه تنظيم الإخوان وتعتبره تنظيمًا إرهابيًا وأنها لم تتعاون معه فى السابق.

وأضاف الجبير خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، منعقد حاليًا أن المملكة لم يحدث أن تعاونت مع التنظيم الإرهابى، مشددًا على أن الرياض لن تتعامل مع تنظيم الإخوان فى المستقبل.

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