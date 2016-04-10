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وزيرة الهجرة: الإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين بالسودان

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وزيرة الهجرة: الإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين بالسودان وزيرة الهجرة: الإفراج عن جميع الطلاب المحتجزين بالسودان
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإفراج عن جميع الطلاب المصريين المحتجزين بالسودان بتهمة تسريب الامتحانات، لافتة إلى أنه مازال 5 من أولياء أمور الطلاب ينهون مع السلطات التحقيقات وكافة الإجراءات .

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تقدمت بالشكر للسلطات السودانية للوفاء بعهدها بالإفراج عن الطلاب، مؤكدة أن السودان لم تتخذ قرارا بإبعاد الطلاب ولهم مطلق الحرية فى الاستمرار بالسودان لاستكمال مسيرتهم العلمية برفقة أسرهم أو العودة لبلدهم .

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مصر 365

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