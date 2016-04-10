بالصور والفيديو.. مقاعد النواب خالية أثناء مناقشة برنامج الحكومة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة ، اليوم الأحد، غياب عدد كبير من النواب. ورصدت عدسة "اليوم السابع"، مقاعد مجلس النواب الخالية بعد عدم حضور أغلب الأعضاء.

وكان رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أعرب عن استيائه من استمرار ظاهرة غياب الأعضاء ومغادرة الجلسة، قائلا: "أحد الزملاء النواب يقول لا تعلن ترتيب أسماء النواب طالبى الكلمة حتى لا يتغيبون عن الجلسة إلى أن يأتى علشان الجلسة نصابها اختل".

وتابع رئيس البرلمان "إحنا وصلنا للدرجة دى وعلى فكرة عدم حضور مجموع جلسات معينة ممكن يؤدى إلى عقاب معين وأتمنى عدم الوصول إلى هذا الإجراء خالص، وكلمات مناقشة برنامج الحكومة ستكون من على المنصة، وياريت نحافظ على نصاب الجلسة".

- على عبدالعال للنواب:نتكبد تكلفة باهظة فى طباعة أوراق مصيرها"صفايح الزبالة"