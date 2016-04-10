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الهيئة العليا للمفاوضات تعلن قبولها للمحادثات المباشرة مع الحكومة السورية بجنيف

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الهيئة العليا للمفاوضات تعلن قبولها للمحادثات المباشرة مع الحكومة السورية بجنيف الهيئة العليا للمفاوضات تعلن قبولها للمحادثات المباشرة مع الحكومة السورية بجنيف

رياض نعسان

أعرب رياض نعسان آغا أحد المتحدثين باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن فريق الرياض السوري المعارض، اليوم الأحد، قبول فصيله مفاوضات مباشرة مع وفد السورية في جنيف.

وأوضح نعسان آغا – حسبما أوردت قناة ( روسيا اليوم ) – أن الهيئة تعتزم خلال المفاوضات السورية بحث مسألة هيئة الحكم الانتقالي، فيما سبق للرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف أن الهدف من مفاوضات جنيف هو إطلاق الحوار بين السوريين لتنسيق صيغة حكومة الوفاق الوطني كهيئة للحكم الانتقالي تعد دستور البلاد الجديد وتطرحه على السوريين للبت به.

يشار إلى أن المفاوضات السورية في جنيف جرت في الـ 14 من مارس الماضي، حيث أعد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وثيقة تضم القضايا التوافقية بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين، على أن يدرس الطرفان مقترحات دي ميستورا ويجمعان عليها قبل انطلاق الجولة التالية من المفاوضات.

أ ش أ

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